- MotoGP, in Qatar trionfa Dovizioso

Andrea Dovizioso ha vinto il Gran Premio del Qatar, prima prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di Losail, il ducatista ha bruciato al fotofinish il campione del mondo in carica Marc Marquez, su Honda, al termine di una gara emozionate, con cinque piloti al traguardi racchiusi in un poco più di un secondo e mezzo. Cal Crutchlow completa il podio, mentre Valentino Rossi, autore di una straordinaria rimonta, ha chiuso al quinto posto dietro a Alex Rins dopo essere scattato dalla 14esima posizione in griglia.