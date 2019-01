- Lazio, Inzaghi: «Abbiamo le capacità per farcela col Napoli»

«Dovremo essere bravi a fare tre punti al San Paolo, dove nessuno ci è riuscito: abbiamo le capacità per farcela». Così il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida contro il Napoli al San Paolo, valida per la prima giornata di ritorno di Serie A. «Le loro assenze sono importanti e per noi questo è un vantaggio», ha ammesso l'allenatore biancoceleste, aggiungendo: «Il Napoli è una grande squadra, ha una rosa competitiva e ampia. Lo scorso anno ha fatto record di punti e, nonostante il cambio di allenatore, sono sempre ai vertici. Noi dobbiamo cercare di cambiare l’inerzia delle gare. Sono contento di come i ragazzi si sono preparati. Al San Paolo serviranno concentrazione e personalità».