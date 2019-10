- Europa League: Lazio ok, frenata Roma

Una vittoria e un pareggio per Lazio e Roma, impegnate nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Dopo la brutta sconfitta contro il Cluj, i biancocelesti si riscattano all'Olimpico piegando due a uno in rimonta il Rennes grazie alle reti di Milinkovic-Savic e Immobile, e ora sono a un punto dal Celtic, che comanda il Gruppo E. In precedenza era arrivato il mezzo passo falso della Roma, che in Austria non è andata oltre l'uno a uno contro il Wolfsberger. Al gol di Spinazzola nel primo tempo ha risposto a inizio ripresa Liendl. I giallorossi, che nel primo match avevano liquidato il Basaksehir, restano primi del Gruppo J con 4 punti, proprio in coabitazione con gli austriaci.