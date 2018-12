- Sandro Mayer, l'ultimo saluto del mondo dello spettacolo a Milano

Dal mondo dello spettacolo a quello del gionalismo: a San Babila, Milano, erano in tanti stamattina per l'ultimo saluto al direttore Sandro Mayer. Da Urbano Cairo al direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana. Ma anche personaggi della tv e colleghi come Milly Carlucci, Cristiano Malgioglio e Platinette.