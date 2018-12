- «Mi ha violentata a 16 anni», l'ex attrice de “Il Mondo di Patty accusa il collega

Un racconto scioccante, che dopo 9 anni di silenzio emerge in tutta la sua drammaticità. È quello che nelle scorse ore l’attrice Thelma Fardin ha trovato il coraggio di rendere pubblico, condividendo un video su Instagram per denunciare di essere stata stuprata all’età di 16 anni. Ad abusare dell’interprete dell’amatissima Giusy, nella serie tv per ragazzi “Il Mondo di Patty”, sarebbe stato l’attore Juan Darthés, che interpretava Leandro Diaz Rivarola, padre della protagonista. Tutto sarebbe avvenuto nel 2009, in un hotel, durante un tour del cast del telefilm argentino in Nicaragua. «Una notte – racconta nel video - iniziò a baciarmi sul collo. Continuavo a dirgli di no, che non volevo, ma lui insisteva. Non ci fu nulla da fare, salì sopra di me e mi penetrò». Thelma ha trovato il coraggio di uscire allo scoperto dopo che un’altra giovane ha denunciato l’attore. «Ho ricevuto il supporto di tante persone e questo mi ha dato la forza di raccontare tutto».