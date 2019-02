- Lady Gaga agli Oscar indossa il diamante più grande del mondo: ecco quanto vale

Fotografi assiepati lungo il red carpet per la consegna dei Premi Oscar. A concedersi davanti all’obiettivo una elegantissima Lady Gaga che ha sorpreso tutti con il suo look total black illuminato da una pietra preziosissima. La cantante, protagonista del film “A Star is Born” ha sfoggiato una collana con il famoso diamante giallo di Tiffany, il più grande al mondo: vale oltre 30 milioni di dollari. Si tratta dello stesso gioiello che nel 1961 indossò la meravigliosa Audrey Hepburn per promuovere il celebre film Colazione da Tiffany. Da allora, mai nessuno lo aveva più indossato. Ma tutto l’outfit di Lady Gaga è un omaggio all’indimenticabile attrice: l’abito nero, i guanti lunghi e lo chignon. Foto: Kikapress