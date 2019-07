- James Bond sbarca in Italia, al via le riprese in Basilicata

Lo 007 sbarca in Italia. Il set del nuovo film di James Bond includerà, tra i luoghi previsti per le riprese, anche Matera, Gravina di Puglia e Maratea. Daniel Craig e Remi Malek dovrebbero arrivare in Italia ad agosto per girare la puntata 25 della celebre saga, per una pellicola della quale non c'è ancora il nome ma che sta già facendo parlare di sé. Il cast farà tappa anche in Inghilterra, Giamaica e Norvegia. Nei giorni scorsi non sono mancate le indiscrezioni sui siti specializzati e c'è chi ha sospettato che il nuovo 007 sarà donna: potrebbe essere l'attrice britannica Lashana Lynch, ma la notizia non ha ancora nulla di ufficiale.