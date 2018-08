- Il regalo davvero originale del sindaco di Noto per Chiara Ferragni e Fedez: agli sposi piacerà?

FUNWEEK.IT - Tra oggi e domani, giorno delle nozze di Chiara Ferragni e Fedez, Noto sarà al centro del mondo e il sindaco Corrado Bonfanti ci tiene a non farsi trovare impreparato. Si vocifera sempre più insistentemente che sarà proprio il primo cittadino della rinomata località siciliana a unire in matrimonio la web influencer e il rapper anche se manca l’ufficialità. Il Giornale di Sicilia rivela che sui documenti preparati dall’ufficio comunale preposto non appare alcun nome né sono state effettuate richieste di delega da parte del sindaco. Sempre sul GdS, apprendiamo che il sindaco avrebbe già pronto un regalo per i Ferragnez: «Un libro sull'architettura di Noto che l'amministrazione ha fatto tradurre dal tedesco e che parla della storia della ricostruzione e delle tecniche usate a Noto», piacerà agli sposi?