- Gaffe a L'Eredità: «Capoluogo delle Marche?», sconcerto per la risposta data dal concorrente

FUNWEEK.IT - Record di gaffe a L'Eredità: in una sola puntata i concorrenti del quiz show di Rai1 hanno dato mostra di una scarsa conoscenza sia in geografia che in italiano. Avete mai sentito la parola ‘ramingo’? Beh, la giovane Maria Chiara no e quando è stata chiamata a indovinare la definizione di ‘costretto a un continuo vagare’ è rimasta senza parole finendo il tempo e la sua avventura a L’Eredità. Dubbi tra i concorrenti anche sul capoluogo delle Marche. Sui social le risposte diventano virali.