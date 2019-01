- Domenica In, Mara Venier si commuove davanti alle telecamere: «Urge una nuova legge sulle adozioni»

FUNWEEK.IT - Un paio di mesi fa è salita agli onori della cronaca una di quelle storie che ci ha ridato un pizzico di speranza in più nell’umanità: Luca Trapanese, gay e single, ha adottato Alba, una bimba nata con la sindrome di Down e abbandonata dalla madre. L’uomo è stato ospite di Mara Venier a Domenica In e ha letteralmente fatto commuovere la conduttrice raccontando come è cambiata la sua vita da quando ha preso con sé la bimba, rifiutata – lo ricordiamo – da circa 30 famiglie. Applausi e grandi complimenti sono piovuti su Twitter insieme alla richiesta in massa di realizzare una nuova legge sulle adozioni, da aprire anche agli omosessuali e ai single.

Foto@Kikapress