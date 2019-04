- Crozza-Salvini: «A Corleone se fanno qualcosa di sbagliato... massaggioni ai piedi e Sblocca Cantieri»

Maurizio Crozza torna a vestire i panni di Matteo Salvini e spiega il motivo per cui ha scelto di andare in Sicilia il 25 aprile. «Ho preferito andare a Corleone per dire che lo Stato c'è e che se fanno qualcosa di sbagliato arriveranno peluchate sulla schiena, massaggioni ai piedi ma soprattutto questo Sblocca Cantieroni», dice il comico genovese nella puntata di Fratelli di Crozza, andata in onda venerdì 26 aprile in prima serata sul Nove. Sul caso Siri poi aggiunge: «La mafia la combatti con gli infiltrati».