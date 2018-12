- Crozza/Di Maio e il Mississippi navigator: «Ma i disoccupati continueranno a lavorare in nero nell'azienda di mio padre»

Maurizio Crozza/ Di Maio sale sul palco per spiegare la nuova figura del Mississippi Navigator, il consulente che aiuterà il reinserimento nel mondo del lavoro per chi percepisce il reddito di cittadinanza nel corso dell’ultima puntata prima della pausa natalizia di Fratelli di Crozza: «Il Disoccupator avrà tre opportunità per accettare un posto di lavoro procuratogli dal Navigator in Alabama e/o Louisiana e/o Arkansas. Anche perché in Italia dopo che il signor Navigator ha formato il disoccupato bussato alle aziende al posto del disoccupato, presentato il curriculum e fatto il colloquio al posto del disoccupato è ovvio che l’azienda il posto del disoccupato lo dà al Navigator. I nostri disoccupati continueranno a lavorare in nero nell’azienda di mio padre!»



