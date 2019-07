- Chiara Ferragni infermierina per Fedez: le vacanze dei Ferragnez complicate dal virus intestinale

Amara conclusione per le vacanze in Sicilia dei Ferragnez. Fedez ha avuto un piccolo malore che lo ha portato a non godersi a pieno il soggiorno dell’isola. In una Instagram Stories il rapper ha raccontato cosa gli è successo, tranquillizzando i fan e soprattutto ringraziando Chiara Ferragni, che ha vestito l’inedito ruolo dell’infermierina...



Foto: Kikapress