- Antonella Clerici e il diluvio in Piemonte: la conduttrice mostra la sua casa nel bosco

Ondata di maltempo nel nord Italia. Violenti temporali si sono abbattuti nelle ultime ore nelle aree settentrionali del Paese causando danni e disagi. Anche in Piemonte, dove alcuni fiumi sono esondati, è stata diramata l’allerta meteo, creando preoccupazione tra i residenti, e la stessa Antonella Clerici, da tempo trasferitasi in provincia di Alessandria, sembra non aver dormito sonni tranquilli. La conduttrice ha pubblicato diversi video su Instagram per far vedere la situazione e ha mostrato la veranda di casa sua, con la pioggia che continua a cadere copiosa. In sottofondo la voce di Jovanotti che canta Piove, mentre il vento agita gli alberi che circondano l’abitazione. Più preoccupante l’altra clip, in cui Antonella si mostra in auto mentre attraversa un sottopasso allagato e una stradina invasa da acqua e fango. Poche ore più tardi, ancora una ripresa fuori dalla casa: “Non smette di diluviare” ha scritto ancora su Instagram.



Foto: Kikapress