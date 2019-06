- Al via da Vieste il Radionorba Battiti Live: 70 artisti in 5 giorni

Settanta artisti per cinque giorni di musica in tutta la Puglia. Al via domenica 30 giugno la 17esima edizione di Radionorba Battiti Live, il festival condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, che si snoderà in cinque piazze del tacco dello stivale: il 30 giugno a Vieste, il 7 luglio a Brindisi, il 14 luglio a Trani, il 21 luglio a Gallipoli e infine il 28 luglio a Bari. Tra gli artisti che saliranno sul palco nel corso delle tappe figurano, tra gli altri, Alessandra Amoroso, Mahmmod, Lp, Il Volo, Achille Lauro, i Boomdabash, Fabrizio Moro, Anastasio, Federica Carta e Shade, Francesco Renga, Irama, Loredana Bertè, Maneskin e Giusy Ferreri.