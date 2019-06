- Succhi di frutta, anche quelli senza zuccheri fanno male? Cosa dice la scienza

LOLNEWS.IT - Ora che è decisamente arrivato il caldo, bere un succo di frutta per dissetarsi durante la mattinata o come pausa pomeridiana prima di cena sembra la soluzione più a portata di mano e salutare per grandi e piccoli, eppure arriva un avvertimento da non sottovalutare. Anche se i succhi di frutta sono generalmente considerate bevande light, nascondono più di qualche insidia a causa dell’elevata quantità di zuccheri aggiunti al loro interno a discapito della quantità di frutta. Secondo diversi studi, come ha fatto presente Elena Dogliotti, supervisore scientifico per la Fondazione Veronesi, «non c’è alcuna distinzione tra i succhi di frutta zuccherati e tutte le altre bevande zuccherate. La comunità scientifica raccomanda che bisognerebbe limitare – o addirittura evitare del tutto, se possibile – l’assunzione di zuccheri semplici». Cosa si rischia?



Foto@Kikapress