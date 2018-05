- Malaysia: zoo di Kuala Lumpur, prima uscita pubblica per il baby panda

A cinque mesi dalla sua nascita è pronta per affrontare il mondo. Un cucciolo femmina di panda gigante è stato mostrato per la prima volta al pubblico allo zoo di Kuala Lumpur, in Malaysia. Placida, tranquilla e tenerissima l'orsetta è sembrata molto a suo agio davanti a fotografi e operatori. La baby panda è la secondogenita di una coppia, Liang Liang e Xing Xing, che fu prestata al Paese asiatico dalla Cina nel 2014, per 10 anni. Il primo cucciolo, un'altra femmina, è ritornata a casa lo scorso novembre: l'accordo con Pechino infatti prevede il rientro in patria dei piccoli al compimento dei due anni.