- Bimbi in gita col pullman della Sampdoria, ma dentro cantano inno del Genoa

(Agenzia Vista) Liguria, 01 giugno 2019



A Genova gira sui whatsapp di migliaia di persone un video che è diventato virale in poche ore, con una diffusione che si allarga a macchia d'olio. Una scolaresca si prepara per andare in gita quando le famiglie notano che la società di noleggio del pullman si presenta col mezzo ufficiale utilizzato dalla Sampdoria per gli spostamenti durante campionato di Serie A. Lungo il tragitto i bambini però hanno cantato l'inno del Genoa a squarciagola fino all'arrivo a destinazione / Courtesy Giuseppe Sciortino



Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev