- Soffocamento, ecco come intervenire: c'è un eroe in ognuno di noi

La cronaca degli ultimi mesi ha messo in evidenza come il problema del soffocamento, specialmente, in età infantile, sia tra le cause principali di morte infantile accidentale tra le mura domestiche o nelle scuole. 50 sono i casi all’anno di morte per soffocamento in Italia.



Il video è stato prodotto da Fausto D’Agostino, medico chirurgo responsabile dell’Associazione Centro Formazione Medica, da sempre impegnato nel divulgare le manovre salvavita. Il video vuole divulgare ai genitori, ai nonni, agli insegnanti, a qualsiasi cittadino l’importanza di conoscere semplici manovre che permettono di poter salvare una vita. Sapere quello che si deve fare è importantissimo, fondamentale: la vita è importante e sapere come fare a non perderne nessuna é proprio quello Centro Formazione Medica cerca di insegnare.