Voto Sardegna: centrodestra vince a Cagliari, ballottaggio a Sassari

Alle amministrative in Sardegna il centrodestra strappa Cagliari ed Alghero al centrosinistra,a Sassri si va invece al secondo turno. Nel capoluogo di regione, dove non si presentava il Movimento 5 Stelle, il nuovo sindaco è Paolo Truzzo. A Sassari si andrà al ballottaggio tra il candidato di centrosinistra Mariano Brianda e il chirurgo ed ex sindaco Gian Vittorio Campus, sostenuto da liste civiche. La Lega ha anche in Sardegna il suo primo sindaco della storia. Governerà Illorai, un piccolo paese del Sassarese. Affluenza alle urne ieri al 55,33% in calo di circa otto punti rispetto alla precedente tornata.