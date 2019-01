- Traffico di bombole tra Lazio e Campania, sequestrate 50 tonnellate di gpl

(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2019



I finanzieri del Comando provinciale di Roma impegnati nell’operazione Quo Vadis hanno sequestrato 5 mila bombole contenenti oltre 50 tonnellate di gpl non conformi agli standard di sicurezza. Il valore dei beni sequestrati ammonta a oltre 350.000 euro; 16 le persone indagate, alle quali hanno quindi elevato sanzioni per un importo superiore ai 150.000 euro. Le indagini hanno preso il via dalla capitale, all’interno del parco regionale dell’Appia Antica.



Courtesy Guardia di finanza

