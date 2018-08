- Terremoto in Molise, le immagini di Termoli e Larino in elicottero

(Agenzia Vista) Campobasso, 17 agosto 2018



Terremoto di magnitudo 5.1 in Molise, la terra trema anche nelle Marche. L'epicentro a 9 chilometri da Ancona. Le scosse avvertite anche in Abruzzo, Lazio e Campania. Chiuso per sicurezza, dopo la tragedia di Genova e il sisma, il viadotto Diga del Liscione che attraversa la diga in terra battuta più grande d'Europa. Cinquanta ponti verranno ispezionati in provincia di Chieti, richiamato dalle ferie personale per i controlli.



Courtesy Vigili del fuoco

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev