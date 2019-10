Terremoto a Catanzaro, scossa di magnitudo 4

Paura in Calabria per una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 che si è verificata nel catanzarese, alle 8.11 di questa mattina e a cui ne è seguita una più live due minuti. L'epicentro è stato localizzato a Caraffa di Catanzaro, un centro a pochi chilometri dal capoluogo. Non risultano né feriti, né danni, ma le scuole, a titolo cautelativo, sono state fatte evacuare. Negli istituto di Catanzaro e altri centri dlela provincia sono state avviate approfondite verifiche strutturali. Per svolgere gli accertamenti necessari è stata anche sospesa la circolazione dei treni in alcune tratte.