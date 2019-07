- Tav, Salvini: «Chi rimane per il No è contro il buonsenso»

«Che la Tav sia utile per viaggiare più veloci, inquinare di meno, togliere i Tir dalle autostrade, collegarci al resto d'Europa e del Mondo la Lega lo dice da sempre». Così Matteo Salvini parlando con i giornalisti fuori palazzo Chigi. «Che costi più sospenderla che non finirla è evidente, chi rimane per il No non è contro Salvini o il governo ma contro il buonsenso».