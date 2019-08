- Sequestrata piantagione di marijuana a Nuoro

Sequestrata una piantagione di marijuana a Oliena, in provincia di Nuoro, in Sardegna. Trovate 460 piante alte quasi un metro, attrezzate con un impianto di irrigazione. Arrestato in flagranza un uomo di origini senegalesi che custodiva la piantagione. Dopo ulteriori accertamenti è stato arrestato anche un uomo del posto, che ha tentato di fuggire: ora è accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale.