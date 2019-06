- Rifiuti, scoperto maxi traffico illecito nel Nord Italia

Scoperto un vasto traffico illecito di rifiuti al Nord Italia: arrestate 20 persone dai carabinieri del Noe di Milano in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Campania. Le accuse sono, a vario titolo, di traffico illecito di rifiuti in concorso, realizzazione di discariche abusive e intestazione fittizia di beni. Sequestrate due aziende operanti nel campo del trattamento dei rifiuti e quattro società di trasporto nelle province di Pavia, Belluno, Verona, Bergamo, Caserta e Monza Brianza, oltre a vari automezzi per un valore complessivo di circa 3.000.000 di euro. In tutto 24 gli indagati.