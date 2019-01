- Ponte Morandi, prove statiche sul moncone ovest in vista della demolizione

(Agenzia Vista) Liguria, 13 gennaio 2019



Proseguono senza sosta le attività sul moncone ovest del ponte Morandi per testarne la resistenza con i carrelli in movimento tra le prove di carico e misurazioni. Si tratta di lavori propedeutici alla demolizione del viadotto che vengono eseguiti con speciali carrelli radiocomandati composti ognuno da motore e sei assi per un peso di 31 tonnellate cadauno su cui sono state installate telecamere per verificare il posizionamento dei carrelli in remoto. L’operatore ha manovrato a distanza un carrello per volta tramite un radiocomando, prima sulla careggiata nord e successivamente sulla sud.



Courtesy Giuseppe Sciortino

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it