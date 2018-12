- Polemica tra Regione e Comune all'inaugurazione della nuova stazione metro di Scampia a Napoli

(Agenzia Vista) Napoli, 22 dicembre 2018



C'è stata polemica tra il Comune di Napoli e la Regione Campania in occasione dell'inaugurazione della nuova stazione di interscambio per la metropolitana di Scampia. La cerimonia, che doveva iniziare alle 12, è terminata alle 11,40 e i rappresentanti del Comune non hanno avuto l'opportunità di intervenire dal palco.



