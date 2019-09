Piemonte, nasce primo latte fresco con proteina ad alta digeribilità

Nasce in Piemonte il primo latte fresco pastorizzato con una proteina in grado di rendere il prodotto più digeribile. Il nuovo prodotto, sviluppato da Centrale del Latte di Torino e finanziato dalla Regione grazie ai fondi europei, è denominato Tapporosso LAATTE ed è caratterizzato dalla presenza della Proteina Beta-Caseina di tipo A2, in grado di rendere il latte più gradevolmente digeribile, come spiegato dall’assessore regionale all’Innovazione e alla Ricerca Matteo Marnati nel corso di una conferenza stampa in cui era presente anche Riccardo Pozzoli, amministratore delegato della Centrale del Latte di Torino. Per il governatore Alberto Cirio il progetto è la testimonianza pratica che in Piemonte vi sono prodotti non solo buoni ma anche salutari. Inoltre, ha ribadito, come Regione vi è la soddisfazione di aver dedicato i fondi europei alle imprese del territorio in modo da creare occupazione. Il nuovo latte è messo in commercio, nelle versioni Alta Qualità e Parzialmente Scremato, a partire da mercoledì 18 settembre.