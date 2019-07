- Piemonte, incontro Cirio-Toninelli sblocca situazione Asti-Cuneo

Il dossier infrastrutture è stato al centro dell’incontro al Mit fra il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore ai trasporti Marco Gabusi con il ministro Danilo Toninelli. Dalla Asti-Cuneo ai nodi ferroviari di Torino e Novara fino alla Pedemontana piemontese, tanti i temi affrontati. Al termine della riunione Cirio si è detto soddisfatto: «Il Piemonte non subisce le scelte ma partecipa, e i cittadini piemontesi potranno, tramite la Regione, andare a indirizzare i finanziamenti sulle opere che davvero servono», ha dichiarato il governatore piemontese. Nell'incontro si è discusso anche di viabilità ferroviaria, come spiega l'assessore ai Trasporti, Marco Gabusi, che annuncia la «conferma dei fondi per la metro 1 e la metro 2» di Torino. Non si è invece discusso di Tav. Il dialogo sulla Torino-Lione, infatti, è con il primo ministro Giuseppe Conte e il vicepremier Matteo Salvini.