- Nord Corea, Papa Francesco: «Colloqui Trump-Kim a Singapore aiutino pace nel mondo»

(Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2018



Papa Francesco, durante l'Angelus in piazza San Pietro, ha parlato dello storico incontro tra il leader nordcoreano Kim Jong e il presidente degli Usa, Donald Trump: «Desidero far giungere all'amato popolo coreano un pensiero di amicizia e la mia preghiera. I colloqui assicurino un futuro di pace per la penisola coreana e per il mondo intero». Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it