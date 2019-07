- Meteo, nubifragi fino a giovedì: forte calo delle temperature

Finisce la calura e arriva il maltempo: settimana di cambiamenti climatici in tutta Italia. Allerta meteo in mattinata al centro nord, previsti violenti rovesci in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino ed Emilia-Romagna. Valutata l'allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico sulle coste toscane e abruzzesi. Il tempo instabile continuerà anche nei giorni seguenti, con nubifragi e raffiche di vento fino a 50 km/h mercoledì. Da giovedì si torna alla normalità, ma con le temperature che saranno calate anche di dieci gradi rispetto ai primi giorni di luglio, dando un po' di tregua dal caldo, soprattutto nelle grandi città.