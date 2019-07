- Maxi sequestro di giocattoli pericolosi tra Lombardia e Piemonte

(Agenzia Vista) Torino, 16 luglio 2019



Erano già imballati e pronti per essere immessi sul mercato i 2,6 milioni di giocattoli, potenzialmente pericolosi, sequestrati dalla Guardia di Finanza di Torino in due depositi gestiti da altrettanti imprenditori di origine cinese, importatori e distributori, per la Lombardia e il Piemonte, dei giocattoli che ora dovranno rispondere di frode in commercio / Courtesy Guardia di finanza



Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it