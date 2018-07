- Marchionne, i torinesi: «Uomo straordinario, dispiace»

(Agenzia Vista) Piemonte VdA Torino, 23 luglio 2018



L'aggravarsi delle condizioni di salute di Sergio Marchionne, restano il motivo principale del pensiero dei torinesi. «DIspiace per l'uomo in se - dicono in molti - a prescindere dall'operato della persona in quanto manager di una delle più grandi industrie italiane». Courtesy rete 7