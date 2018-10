- Maltempo a Genova, danni alla città da forte vento e piogge abbondanti

(Agenzia Vista) Liguria, 28 ottobre 2018



I Vigili del fuoco hanno operato su tutta la città per danni causati dal forte vento e dalle abbondanti piogge: numerosi gli interventi per alberi caduti, prosciugamenti e strutture pericolanti. Maggiori criticità nei quartieri San Teodoro e Molassana. Nella delegazione di Quarto un terrapieno è franato su una vettura in sosta.



Courtesy Vigili del fuoco

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it