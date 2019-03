- Europee, nel video di Macron Salvini e Forza Nuova nemici dell'Europa

Per Emmanuel Macron anche Salvini e Forza Nuova sono tra i nemici dell'Europa. Lo testimonia un video emozionale confezionato da En Marche, il partito del presidente francese, per le prossime elezioni di maggio, un appello per scongiurare il pericolo che l'Europa finisca nelle mani di sovranisti e nazionalisti. Un video in cui, mentre una voce scandisce l'invito a non assecondare chi «odia l'Europa», scorrono le immagini di militanti di Forza Nuova e di Salvini impegnato ad arringare la folla da un palco.