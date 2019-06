- Deficit, Tria: «Troveremo soluzione con l'Ue»

Il ministro dell’Economia Giovanni Tria non è preoccupato per la proposta di procedura di infrazione dell'Ue per il debito italiano. «Sono sicuro che troveremo una soluzione perché il governo italiano è solito rispettare le regole di bilancio dell'Unione europea», ha detto a margine del G20 di Fukuoka precisando: «Sul deficit saremo intorno al 2,2-2,1%».



Intanto interviene anche il ministro degli Esteri: «Non è stata aperta ancora una procedura di infrazione europea – ha sottolineato Enzo Moavero Milanesi - decide il Consiglio Ue che si riunirà alla fine della settimana entrante e che, se il percorso dovesse essere quello più rapido, potrebbe prendere decisioni già nel mese di luglio».