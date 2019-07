- Capri incontra l'Universiade

Lo sport come attrattore per il turismo e volano dell'economia locale. Se n'è discusso a Capri, nell'ambito dell'evento Eccellenze Reali, nella sala Morgano dell'hotel Quisisana.



Evento preceduto dall'arrivo in piazzetta di 75 delegati di Universiade che hanno incontrato i bambini dell'isola impegnati negli sport rappresentati dalla manifestazione in programma fino al 14 luglio. Ad accogliere la delegazione guidata dalla responsabile delle relazioni istituzionali, Anna Paola Voto, il Sindaco di Capri, Giovanni De Martino.



Con i grandi campioni dello sport, il presidente della stampa sportiva mondiale Gianni Merlo, il vicepresidente nazionale dell'Ussi, Gianfranco Coppola e in rappresentanza della Fisu, Coline Franzen. Il campione olimpico, Franco Porzio.



L'evento Eccellenze Reali a Capri si conferma strategico per lo sviluppo del territorio, come conferma Enzo Citarella.