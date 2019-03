- Cagnolino cade in un pozzo sulle Madonie in Sicilia, salvato dai vigili del fuoco

(Agenzia Vista) Palermo, 29 marzo 2019



Avventura a lieto fine per un cagnolino caduto in un pozzo a Petralia Sottana, in provincia di Palermo: i vigili del fuoco sono scesi con una scala per recuperarlo.



Courtesy Vigili del fuoco

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it