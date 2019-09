Autonomie, Fontana: «Governo non può più rinviare, può dire sì o no»

Sulle Autonomie «ormai il lavoro è stato fatto». Lo dice il governatore della Lombardia Attilio Fontana, a margine dell'assemblea degli amministratori locali della Lega a Milano. «Il governo non ha più la possibilità di rinviare. Può dire no, ma non può prendere più tempo. Non si può ripartire da zero, mi sentirei preso in giro».