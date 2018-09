- 11 settembre: l'America ricorda le sue vittime

L'America ricorda le sue vittime 17 anni dopo l'attacco alle Torri Gemelle che ha cambiato la Storia degli Stati Uniti e del Mondo.«Non ci arrenderemo mai alla tirannia, l'America non sarà mai sottomessa al terrore, non ci arrenderemo di fronte al male e faremo tutto il possibile per tenere sicuri gli Stati Uniti», ha detto il presidnete Trump che insieme alla moglie Melania ha partecipato alle commemorazioni al memoriale a Shanksville, la località della Pennsylvania dove precipitò uno dei quattro aerei di linea dirottati quel giorno da terroristi legati ad al-Qaeda. Cerimonie in tutto il Paese.