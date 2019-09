1000 Miglia Green e Regione Lombardia insieme per la mobilità sostenibile

Auto elettriche ed eccellenze agroalimentari lombarde si sposano con la 1000 Miglia Green: la prima gara di regolarità riservata a vetture elettriche e ibride, che prenderà il via il prossimo 27 settembre a Brescia e avrà come partner Regione Lombardia. Creato un progetto di valorizzazione delle eccellenze agroalimentari lombarde, caratterizzando i pranzi e le cene previsti nelle tre giornate della competizione con la proposta di menù a km 0. Una quarantina di auto storiche e moderne in gara per «proporre un dibattito e una riflessione sul futuro della mobilità sostenibile», come ha spiegato l’ad di Millemiglia Alberto Piantoni.