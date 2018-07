- Un Hub Cina per le pmi Campania, nasce progetto Eurasia

Puntano alla Cina le piccole e medie imprese del territorio campano. E per conquistare il mercato con le rispettive produzioni puntano a fare rete per l’apertura di un hub nel paese dell’estremo Oriente. A questo scopo è stato presentato il progetto Eurasia, promosso dall’associazione Giano Melchidesek in collaborazione con il consorzio suggestioni campane promotion, nato dall’aggregazione di 12 aziende di vari comparti e presentato dal presidente, Luigi Carfora durante un dibattito.