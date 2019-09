Terremoto, cosa fare in caso di scossa: i 7 consigli della Protezione Civile

Cosa fare in caso di? La Protezione Civile ha individuato sette regole basilari. Ecco quali sono: -Limita l'uso del cellulare perché potrebbe intralciare le linee per i soccorsi. -Se sei in un luogo chiuso, mettiti sotto una trave, nel vano di una porta o vicino a una parete portante. -Stai attento alle cose che cadendo potrebbero colpirti (intonaco, controsoffitti, vetri, mobili, oggetti ecc.). -Fai attenzione all’uso delle scale: spesso sono poco resistenti e possono danneggiarsi. -Meglio evitare l’ascensore: si può bloccare. -Fai attenzione alle altre possibili conseguenze del terremoto: crollo di ponti, frane, perdite di gas ecc. -Se sei all’aperto, allontanati da edifici, alberi, lampioni, linee elettriche: potresti essere colpito da vasi, tegole e altri materiali che cadono.